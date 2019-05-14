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Происшествия Тюменская область

В Тюменской области вступил в силу приговор бывшему главе Ярковского районе

Экс-глава Ярковского района Евгений Щукин отправится в колонию, как и решил суд первой инстанции, на три года – Тюменский областной суд оставил апелляцию без удовлетворения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Напомним, 21 февраля Щукин получил три года колонии общего режима – он был признан виновным во вводе в эксплуатацию жилого дома в санитарной зоне завода. Жилые помещения оказались непригодны для проживания, однако это не помешало местным властям подписать документы на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. Сам Щукин вины не признал и утверждал, что подпись на документах не его, но экспертиза показала, что "автограф" принадлежит именно Щукину. Кроме этого, суд обязал экс-чиновника выплатить потерпевшим (всего 16 человек) по 100 тыс. руб. компенсации.

Осужденный и его адвокат подали жалобу, а прокуратура Тюменского района внесла апелляционное представление для уточнения формулировки приговора. Районный суд указал, что дополнительное наказание Щукину в виде лишения права занимать должности исполняется самостоятельно. Между тем, срок отбытия дополнительного наказания должен исчисляться после того, как Щукин выйдет из колонии. Судебная коллегия по уголовным делам Тюменского областного суда отклонила жалобу осужденного и его адвоката за необоснованностью, а апелляционное представление прокуратуры удовлетворила. Приговор вступил в законную силу.

Добавим, в октябре 2018 г. суд вынес приговор в отношении бывшего и.о. главы администрации посёлка Винзили Александра Шабалина. Он в 2012 г. без положительного заключения госстройнадзора незаконно подписал и выдал компании "Инвест-силикат-стройсервис" разрешение на ввод в эксплуатацию указанного выше дома. Шабалин оштрафован на 275 тыс. руб. в доход государства.

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В Тюменской области вступил в силу приговор бывшему главе Ярковского районе

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Теги: Евгений Щукин, Ярковский район, посёлок Винзили



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