В Сочи начались полноформатные переговоры Лаврова и Помпео

В Сочи начались полноформатные переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Майкла Помпео.

Ранее Лавров рассказал о главных темах встречи. В центре повестки будет пролонгация Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3): актуальность вопроса связана с истечением в феврале 2021 года срока действия нынешнего договора.

Кроме этого, глава российского МИД намерен выяснить у американского коллеги, каким образом Белый дом планирует выбираться из кризиса, связанного с выходом США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, пишет Infox.ru.

Напомним, ранее Помпео перенес свой визит в Россию. Он должен был прибыть в Москву в понедельник, 13 мая, но переговоры пройдут 14 мая в Сочи. Кроме встречи с Сергеем Лавровым американец пообщается с Владимиром Путиным.