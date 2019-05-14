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В Сочи начались полноформатные переговоры Лаврова и Помпео

В Сочи начались полноформатные переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Майкла Помпео.
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Ранее Лавров рассказал о главных темах встречи. В центре повестки будет пролонгация Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3): актуальность вопроса связана с истечением в феврале 2021 года срока действия нынешнего договора.

Кроме этого, глава российского МИД намерен выяснить у американского коллеги, каким образом Белый дом планирует выбираться из кризиса, связанного с выходом США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, пишет Infox.ru.

Напомним, ранее Помпео перенес свой визит в Россию. Он должен был прибыть в Москву в понедельник, 13 мая, но переговоры пройдут 14 мая в Сочи. Кроме встречи с Сергеем Лавровым американец пообщается с Владимиром Путиным.

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В Сочи начались полноформатные переговоры Лаврова и Помпео

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Теги: Лавров, Помпео, Сочи



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