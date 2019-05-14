В Прикамье браконьеры убили краснокнижного лебедя

В Прикамье браконьеры убили лебедя-шипуна, занесенного в Красную книгу РФ, сообщили Накануне.RU в краевом министерстве природных ресурсов.

По информации ведомства, 8 мая житель дачного поселка деревни Песьяна услышал звуки выстрела в районе пруда и сообщил об этом охотинспектору минприроды Прикамья. Вместе с егерем инспектор выехал на место и обнаружил в камышах мертвого лебедя. О случившемся сообщили в дежурную часть МВД.

На сегодняшний день ведутся следственные мероприятия. В случае наличия состава преступления будет возбуждено уголовное дело. Также минприроды обратилось в краевую прокуратуру с просьбой взять на контроль ситуацию с незаконной охотой на лебедя. Ведомство намерено лично следить за ходом расследования.

Отметим, что за незаконную добычу и оборот животных, занесенных в Красную книгу, предусмотрена уголовная ответственность.