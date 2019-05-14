14 Мая 2019
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Общество Свердловская область

Из крайности в крайность. Аномальную жару в Свердловской области сменит похолодание до -3 градусов

Уральский гидрометцентр выпустил предупреждение о заморозках в Свердловской области ночью и утром 15-16 мая. Температура воздуха опустится до -3 градусов по Цельсию, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Ночью и утром 15-16 мая в Свердловской области местами ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3", - сообщается на сайте.

Также местами в регионе сохранится высокая пожарная опасность (4 класс горимости по региональной шкале).

В региональном управлении МЧС добавили, что в связи с этим, возможны гололедные явления на автодорогах в утренние и вечерние часы, повреждение сельскохозяйственных культур.

"Главное управление МЧС России по Свердловской области рекомендует гражданам принять меры по защите садовых насаждений и огородных культур. При эксплуатации печного и газового отопления, электробытовых приборов соблюдать правила пожарной безопасности, не оставлять их без присмотра. Пешеходам и автомобилистам соблюдать правила дорожного движения. Во избежание простудных заболеваний теплее одеваться", - добавили в ведомстве.

Отметим, что погоду на Среднем Урале бросает из крайности в крайность - в майские праздники в регионе установилась аномальная жара, резко пришедшая на смену обильным снегопадам.

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Из крайности в крайность. Аномальную жару в Свердловской области сменит похолодание до -3 градусов

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Теги: екатеринбург, свердловская область погода, гололедица



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