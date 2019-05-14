Молчание главы ЗакС Макарова в наркоскандале с Резником может привести к новым расследованиям?

После разгоревшегося наркоскандала, главным фигурантом которого является депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Максим Резник, у общественности возникли обоснованные вопросы о причинах молчания главы петербургского парламента Вячеслава Макарова.

Издание «ПолитЭксперт» отправило официальный запрос на имя Макарова в ЗакСО после появления видеозаписи, на которой Резник на общем балконе дома, судя по всему, употребляет наркотики. Также поводом для запроса стала созданная петербуржцами петиция с призывом проверить депутата-травокура на употребление запрещенных веществ и лишить его мандата в случае положительного медицинского освидетельствования. Однако в ЗакСО стараются обходить данный скандал стороной и не комментировать неподобающее для «слуги народа» поведение Резника. При этом сам Макаров молчит и не выходит на связь с журналистами. У общественности логично возникают обоснованные вопросы о мотивации главы Заксобрания.

Не исключено, что Макаров старается избежать появления расследований в отношении себя и других депутатов ЗакС, имеющих давние и довольно крепкие связи с Максимом Резником. Речь идет о нашумевшей в 2016 году истории о предполагаемом вымогательстве денежных средств Резником и Вячеславом Нотягом, занимающим пост депутата ЗакСО от фракции «Яблоко», с директора строительной компании «Воин-В» Олега Глущенко. Экс-парламентарий якобы требовал выплату по 300 тысяч рублей ежеквартально, гарантировав невмешательство в процесс строительства объектов в Кировском районе. В итоге Нотяг получил около 1,2 млн рублей и был пойман с поличным на взятке. Свои темные дела экс-депутат, по информации, которая циркулировала в СМИ, вел совместно с Резником, которому удалось избежать наказания в виду отсутствия достаточных доказательств.

При этом, в сети была опубликована видеозапись, которая подтверждает связь Нотяга и Резника. В телефонном разговоре «яблочников» фигурирует «воинственный товарищ» (по названию компании «Воин-В»), которому следует реализовывать схему «утром деньги – вечером стулья». Серая схема в конечном итоге была вскрыта и Нотяг получил три года тюремного заключения, а Резник тогда вышел сухим из воды. И общественность тогда гадала о неком высокопоставленном покровителе Резника, который сумел «замять» шумиху и фактически помог ему остаться на свободе.

То, что Вячеслав Макаров находится с Резником в дружеских отношениях. Понятно, что коррупционный клубок, сплетенный депутатами «Яблока», зачастую использующими свои полномочия с целью шантажа предпринимателей на ниве «градозащиты», не мог пройти незаметно для главы ЗакС Макарова. В этом контексте любопытен и еще один факт. Нынешний глава петербургской фракции «Яблоко» Борис Вишневский также известен довольно странной, выборочной политикой в отношении объектов градостроительства.

Вообще, подозрения в коррупции в отношении деятельности членов петербургского Заксобрания происходили и ранее. К примеру, ранее «Новые известия» со ссылкой на свои источники рассказывали об экс-депутате Анатолии Кривенченко, получившего прозвище «депутат Бабловский». По словам источника, он якобы лоббировал интересы шведской компании застройщика Баболовского парка, причем, опять же якобы далеко не бескорыстно.

Согласитесь, такая странная деятельность целого пула оппозиционных депутатов в Санкт-Петербурге вряд ли была бы возможна, если бы они не чувствовали поддержку со стороны влиятельных людей. Вполне вероятно, что именно это обстоятельство объясняет и поведение Максима Резника, который в рамках наркоскандала, даже после опубликованного журналистами расследования и появления видеозаписей, продолжает вести себя чуть ли не вызывающе. Все больше вопросов у общественности появляется и в отношении неподобающего молчания Вячеслава Макарова. И все больше рождается подозрений - а не глава ли ЗакСО может быть тем самым высоким покровителем, не дающим в обиду своего «карманного либерала»? Думается, журналисты продолжат расследовать связи Макарова с Резником, а также с другими деятелями из так называемого «коррупционного клубка» оппозиционных законодателей.