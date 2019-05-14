Самолет Utair вернулся в аэропорт Внуково из-за неубранного шасси

Самолет авиакомпании Utair 787 вернулся во "Внуково" из-за проблем с шасси, передает корреспондент Накануне.RU. Самолет должен был выполнить рейс Москва - Милан.

На сайте flightaware.com, видно как воздушный лайнер совершает несколько кругов недалеко от воздушной гавани, а затем берет курс в направлении аэропорта.

Как сообщают РИА "Новости" со ссылкой на собственные источники, самолет возвращается из-за неубранного шасси. Перед посадкой лайнер вырабатывал топливо.

Самолет с регистрационным номером VQ-BJH эксплуатируется Utair с июля 2011. До этого Boeing 737-800 успел полетать под ливреями Московских авиалиний, Атлант-союза, Ryanair - возраст судна, согласно данным открытых источников, 16,9 лет.