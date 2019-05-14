Самолет Utair вернулся в аэропорт Внуково из-за неубранного шасси

14 Мая 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Доренко - лицо эпохи? Мнение Максима Шевченко

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Тюменская область Уральский ФО В России Москва

Самолет Utair вернулся в аэропорт Внуково из-за неубранного шасси

Самолет авиакомпании Utair 787 вернулся во "Внуково" из-за проблем с шасси, передает корреспондент Накануне.RU. Самолет должен был выполнить рейс Москва - Милан.

На сайте flightaware.com, видно как воздушный лайнер совершает несколько кругов недалеко от воздушной гавани, а затем берет курс в направлении аэропорта.

Utair, Внуково, самолет(2019)|Фото: flightaware.com

Как сообщают РИА "Новости" со ссылкой на собственные источники, самолет возвращается из-за неубранного шасси. Перед посадкой лайнер вырабатывал топливо.

Самолет с регистрационным номером VQ-BJH эксплуатируется Utair с июля 2011. До этого Boeing 737-800 успел полетать под ливреями Московских авиалиний, Атлант-союза, Ryanair - возраст судна, согласно данным открытых источников, 16,9 лет.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Самолет Utair вернулся в аэропорт Внуково из-за неубранного шасси

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Utair, Внуково, самолет



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 14.05.2019 13:10 Мск "Проблемы с шасси". В Utair рассказали о неполадках, из-за которых рейс на Милан вернулся в Москву

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Надо ли запретить эксплуатацию Sukhoi Superjet 100 после инцидента в Шереметьево?

Результаты 601

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети