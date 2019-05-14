14 Мая 2019
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Общество Челябинская область

Общественники обнаружили на берегу озера Тургояк горы мусора и нелегальные ларьки

Общественники пожаловались в прокуратуру и минэкологии на несанкционированные свалки на берегу озера Тургояк.

Как сообщили Накануне.RU в общественной организации "Гражданский патруль", активисты обследовали территорию памятника природы и обнаружили множество нарушений. В озере плавают пакеты и бутылки, а на берегу горы мусора и нелегальные ларьки. Также ощущается стойкий запах канализации.

"Договор с предыдущим арендатором городского пляжа расторгнут. Сейчас за санитарное состояние территории отвечает администрация города Миасса. Тут должно быть чистое, освобожденное от всевозможных будок бывшего арендатора и субарендаторов место. Не понятно, почему этого не сделано", - подчеркнула глава отделения "Гражданского патруля" в Миассе Анна Сизова.

озеро Тургояк, мусор,(2019)|Фото: https://vk.com/civilpatrol

По факту выявленных нарушений общественники обратились в областное министерство экологии, управление Роспотребнадзора и прокуратуру города.

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Общественники обнаружили на берегу озера Тургояк горы мусора и нелегальные ларьки

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Теги: Тургояк, озеро, мусор,



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