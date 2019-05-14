Мужчина похитил у знакомого 210 тысяч долларов в аэропорту "Внуково"

Мужчина похитил у знакомого $210 тыс. в аэропорту "Внуково", сообщила Накануне.RU официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Житель Калининграда заявил в полицию о краже у него крупной суммы денег. "Во время ожидания посадки на рейс летевший вместе с ним знакомый обманным путем завладел его сумкой с деньгами и скрылся в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

Злоумышленником оказался 26-летний житель Иркутской области, он был задержан по горячим следам на международном автовокзале Москвы при попытке покинуть город на рейсовом автобусе. Мужчина признался в содеянном, в отношении него возбуждено уголовное дело, он заключен под стражу.