Москвичка обнаружила в своем автомобиле спящего актера Павла Прилучного

Странная история произошла с жительницей Москвы. Утром она пришла к своему автомобилю, припаркованному во дворе, и обнаружила внутри известного актера, звезду сериала "Мажор" Павла Прилучного (31).

Интересно, что женщина "гостя" в свой автомобиль не пускала. Понять, как он проник в машину, снявшая курьез на видео дама тоже не смогла. Полицию она вызывать не стала, поскольку торопилась.

Пробуждение актера и его вялые сборы "на выход" из чужого транспортного средства владелица авто сняла на видео. Звезда совершенно не смущается ситуации и будто бы не понимает негодования дамы, пишет Лента.Ру.