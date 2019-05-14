Звонки в WhatsApp использовались для установки шпионских программ

WhatsApp обнаружил, что хакеры устанавливали на телефоны пользователей шпионские программы при помощи звонков через приложение.

Уязвимости были подвержены как смартфоны с Android, так и iOS. Для установки вредоносного программного обеспечения пользователям даже не нужно было отвечать на звонки, сообщает The Financial Times.

Компания заявляет, что уязвимость была закрыта в последних обновлениях WhatsApp.

В октябре пользователей WhatsApp также предупредили об уязвимости. Разработчики мессенджера выяснили, что учетные записи пользователей могут попасть под контроль злоумышленников.

Личные данные становятся доступными хакерам при ответе пользователя на входящий видеовызов. В этот момент преступники взламывают оперативную память мессенджера и запускают вредоносную программу.