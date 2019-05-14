Самолет Аэрофлота подал сигнал бедствия для проверки

14 Мая 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Доренко - лицо эпохи? Мнение Максима Шевченко

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Центральный ФО В России Москва

Самолет Аэрофлота подал сигнал бедствия для проверки

Самолет авиакомпании "Аэрофлот" Калининград - Москва подал сигнал бедствия для проверки. Об этом пресс-служба перевозчика сообщила Life.

О проверке попросило управление воздушного движения. Полет прошел штатно, посадка совершена по расписанию.

Напомним, Telegram-канал Mash сообщил, что Boeing-737 авиакомпании Аэрофлот подал сигнал бедствия, выполняя рейс из Калининграда в столичный аэропорт Шереметьево. Рейс выполнял самолет с бортовым номером VP-BON. Это Boeing 737-800, возраст которого 4,7 лет. Самолет носит имя писателя Николая Бердяева.

Telegram-канал AviaChatChannel отметил, что сообщение могло быть ложным или временным. "Часто от бортов приходят эти squawk’и, но они могут возникнуть из-за некорректной работы ответчика или неверного сигнала в сети. Также, регулярно проблема возникает на короткий промежуток времени, особенно, в случае с потерей связи. Как это и произошло сейчас с рейсом SU1001 Калининград - Москва авиакомпании Аэрофлот на Boeing 737-800 с бортовым номером VP-BON. Борт продолжает полет без каких-либо проблем, хоть ранее и "дал" 7700", - говорится в сообщении канала.

 

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Самолет Аэрофлота подал сигнал бедствия для проверки

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: аэрофлот, Boeing, сигнал бедствия



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Надо ли запретить эксплуатацию Sukhoi Superjet 100 после инцидента в Шереметьево?

Результаты 594

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети