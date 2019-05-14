Самолет Аэрофлота подал сигнал бедствия для проверки

Самолет авиакомпании "Аэрофлот" Калининград - Москва подал сигнал бедствия для проверки. Об этом пресс-служба перевозчика сообщила Life.

О проверке попросило управление воздушного движения. Полет прошел штатно, посадка совершена по расписанию.

Напомним, Telegram-канал Mash сообщил, что Boeing-737 авиакомпании Аэрофлот подал сигнал бедствия, выполняя рейс из Калининграда в столичный аэропорт Шереметьево. Рейс выполнял самолет с бортовым номером VP-BON. Это Boeing 737-800, возраст которого 4,7 лет. Самолет носит имя писателя Николая Бердяева.

Telegram-канал AviaChatChannel отметил, что сообщение могло быть ложным или временным. "Часто от бортов приходят эти squawk’и, но они могут возникнуть из-за некорректной работы ответчика или неверного сигнала в сети. Также, регулярно проблема возникает на короткий промежуток времени, особенно, в случае с потерей связи. Как это и произошло сейчас с рейсом SU1001 Калининград - Москва авиакомпании Аэрофлот на Boeing 737-800 с бортовым номером VP-BON. Борт продолжает полет без каких-либо проблем, хоть ранее и "дал" 7700", - говорится в сообщении канала.