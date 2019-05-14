Кировский учитель годами издевался над учеником, избивая его указкой и железным прутом

В Кировской области учителя одной из школ подозревают в издевательствах над учеником. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, в 2018-2019 годах учитель труда одной из школ города Кирово-Чепецка из личных неприязненных отношений систематически наносил побои 13-летнему ученику различными предметами - указкой, металлическим прутом и шлангом.

Против педагога возбуждено уголовное дело по статье "истязание". Сейчас следователи выясняют все обстоятельства.

Как сообщало Накануне.RU, недавно воронежский учитель прямо на уроке погладил школьника раскаленным утюгом и также стал фигурантом "уголовки".