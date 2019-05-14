"Мы не знаем, будет сохранено производство или нет": на протестном ЮУМЗ решили вводить процедуру банкротства

Долги по зарплате трудовому коллективу Южно-Уральского машиностроительного завода (ЮУМЗ) до сих пор не выплачены. Ранее, напомним, гендиректор подтвердил обещание сделать это до конца апреля.

Как стало известно, на собрании кредиторов промышленного гиганта было решено не вводить финансовое оздоровление. Большинством голосов было поддержано предложение о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства.

Чего им ожидать теперь, работники предприятия не знают, сообщила Накануне.RU председатель профсоюзного комитета ЮУМЗ Наталья Азмуханова.

"Остается долг в размере 61 млн рублей, за март-половина апреля. Сегодня проходит Арбитражный суд о введении конкурсного управления. Что будет дальше, пока неизвестно – приказов нет. Мы не знаем, будет сохранено производство или нет", - рассказала она о ситуации на предприятии.

По ее данным, все оставшиеся долги по зарплате обещают выдать после 20 мая.

Между тем, по данным местных СМИ, ЮУМЗ запустит производство уже в первой декаде июня. По словам и.о. главы Орска Василия Козупицы, завод подписал договор с "Уралмашзаводом" на производство конвертера для ЕВРАЗа.

Также в планах и новые заказы, и под них необходимо возвращать в штат квалифицированные кадры, которые успели уволиться за время простоя предприятия.

Как сообщало Накануне.RU, машиностроительный концерн "стоит" с сентября 2018 года. Сотрудники завода находятся в вынужденном отпуске. Положенные по трудовому законодательству 2/3 заработной платы не выплачиваются вовремя, а задолженность перед работниками возросла до 90 млн руб.

20 апреля порядка 300 работников и жителей Орска вышли на митинг с требованием сохранить их рабочие места в ЮУМЗ. Перед этим врио главы Оренбургской области Денис Паслер посетил завод и заверил, что предпринимает все меры для решения кризисной ситуации на предприятии. Уже тогда он заявил, что у ЮУМЗ есть совместный проект со свердловским заводом "Уралмаш".