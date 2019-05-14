Тюменские вузы заключили сотрудничество с китайскими университетами

Тюменские университеты заключили соглашения о сотрудничестве с китайскими вузами на IV Международном ЭКСПО Шелкового пути в Сиане, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Участниками церемонии стали полпред президента в Уральском Федеральном округе Николай Цуканов и губернатор Тюменской области Александр Моор.

Соглашения с Сианьским нефтяным и транспортным университетами заключил Тюменский индустриальный университет. Тюменский государственный университет "подружился" с Сианьским университетом международных исследований, Шэнсиским педагогическим и Северо-Западным университетами.

Отметим, что тюменские высшие учебные учреждения активно сотрудничают с вузами КНР. В этом году в регионе получает образование 51 студент-очник из Китая. Действуют программы международного обмена, реализуются совместные научно-образовательные программы, программы "двойных дипломов".