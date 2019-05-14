Выборы в столичный парламент еще не начались, но уже обрастают инсайдерскими "сливами"

Выборы в Мосгордуму еще не стартовали официально, но большинство будущих кандидатов в депутаты и, конечно, московские СМИ уже активизировались, передает корреспондент Накануне.RU.

Будущие кандидаты встречаются с людьми, критикуют властные инстанции и раздают обещания, а городские СМИ строят версии и предположения. Издание "Московская газета" накануне выступило с почти разоблачением относительно одного из возможных участников гонки за московские депутатские мандаты. По утверждению издания,"кандидатом от власти вполне может быть, например, представитель КПРФ или любой другой партии, и при этом совсем не важно, как он себя позиционирует в публичной плоскости".

По утверждению "Московской газеты", некий источник издания в префектуре ЮВАО рассказал, что одним из таких «завуалированных» провластных кандидатов будет выдвиженец от КПРФ Андрей Орел, который намерен баллотироваться по избирательному округу № 25. Как известно, свою кампанию он строит на жесткой критике ремонта для ветеранов Великой Отечественной войны и других категорий льготников. Выполнение этого ремонта курируют районные управы.

И вот, как основа критики, отмечают журналисты "Московской газеты", у выдвиженца КПРФ откуда-то оказались в руках некие закрытые данные, известные якобы только уполномоченным представителям органов местной власти. И на этом основании издание делает предположение, что Орел не так уж и не зависим от властных кабинетов, как позиционирует это для избирателей. Еще одним подтверждением сотрудничества Андрея Орла с властью, авторы публикации в "Московской газете" считают то, что он, "согласно инсайдерской информации, довольно близок к лидеру московского горкома КПРФ Валерию Рашкину".

А по данным другого издания "Версия", якобы на выборах в Госдуму РФ в 2016 году "чуть ли не половина команды Алексея Навального работала на избирательную кампанию Рашкина, прямого начальника Орла по партийной линии". Ко всему этому журналисты "Московской газеты" плюсуют недавние сообщения телеграмм-каналов. Например, авторы Telegram-канала «Кремлевская прачка» недавно рассказали о том, что КПРФ, по договоренности с Навальным, якобы не будет выставлять сильных кандидатов в тех округах, где будут избираться протеже главы ФБК.

Кроме того, журналисты со ссылкой на Karaulovlife.ru, озвучивают предположение, что избирательная кампания в Мосгордуму для кандидатов от мэрии будет построена на критике комплекса городского хозяйства Москвы, в просторечии именуемого ЖКХ. Мол, работа комплекса ЖКХ не устраивает многих москвичей - и , значит, найдет отклик у избирателей. Но, с другой стороны, такая критика не затрагивает основ системы, а, наоборот, позволяет «перевести стрелки» с руководства города на исполнителей, пусть и исполнителей высокого уровня.

Продолжая логическую цепочку, авторы публикации в "Московской газете", предполагают, что и кандидатам, так сказать, формально не от властных структур - в том числе и Андрею Орлу, будет "позволено" пиариться на критике ЖКХ. Как бы идти в общем русле с провластными кандидатами. А тот факт, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов никак не одергивает однопартийцев в их нетипичных коалициях с либеральными активистами, по мнению, авторов публикации, наводит на мысль: не «сливает» ли оппозиционная партия кампанию в Мосгордуму в обмен на то, что его внук Зюганова Леонид гарантированно окажется в депутатском кресле?

Избирательная кампания в парламент столицы, только начинается. Думается, новых инсайдерских "сливов", сообщений об удивительных коалициях и иных политических сюрпризах впереди будет предостаточно. Москвичам придется немало подумать, прежде чем сделать свой выбор...