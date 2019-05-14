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Политика Сибирский ФО

Мэр Читы ушел в отставку

Мэр Читы Олег Кузнецов подал в отставку. Что сподвигло чиновника на увольнение - неизвестно. В сообщении на сайте администрации столицы Забайкалья указано только, что заявление об уходе Кузнецов написал по собственному желанию.

Последним днем работы Кузнецов себе назначил 15 мая, после чего обязанности руководителя будет исполнять Александр Сапожников.

Ранее блогер Илья Варламов назвал Читу "мусорной столицей России", опубликовав несколько репортажей из города, в которых показал не самое лучшее состояние городской инфраструктуры.

Согласно биографической справке, размещенной на сайте администрации города, Кузнецов работал на разных должностях в мэрии с 2009 года, возглавил город в 2016. До политической карьеры трудился в энергетических структурах - от мастера участка Читинской ТЭЦ-2 до директора "Читинского энергетического комплекса" - филиала ОАО "ТГК -14".

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Мэр Читы ушел в отставку

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