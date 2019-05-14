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Общество Свердловская область

"Екатеринбургская теплосетевая компания" заплатит около 500 тысяч рублей за поврежденный фонтаном автомобиль

"Екатеринбургская теплосетевая компания" заплатит водителю за поврежденный автомобиль. Такое решение принял суд.
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Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, 18 июля прошлого года на перекрестке Блюхера-Раевского во время гидравлических испытаний магистрального трубопровода произошел порыв и из-под земли забил фонтан воды с гравием. Из-за этого пострадал автомобиль "Тойота Ленд Крузер Прадо", принадлежащий жителю города.

Согласно актам осмотра, иномарке были причинены многочисленные и значительные повреждения, а стоимость восстановительного ремонта с учетом износа составила 969 тыс. рублей. При этом часть ущерба - 500 тыс. рублей - была возмещена страховой компанией. За возмещением оставшейся суммы автовладелец обратился в Ленинский районный суд и подал иск к АО "Екатеринбургская теплосетевая компания".

Суд исковые требования удовлетворил частично: с компании взысканы сумма ущерба в размере 469 тыс. 097 рублей, расходы на проведение оценки - 6 тыс. рублей, на проведение дефектовки - 3 тыс. 755 рублей и госпошлина - 7 тыс. 988 рублей.

Ответчик не согласился с решением суда первой инстанции и обжаловал его в Свердловском областном суде, однако там оставили вердикт без изменений.

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"Екатеринбургская теплосетевая компания" заплатит около 500 тысяч рублей за поврежденный фонтаном автомобиль

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Теги: автомобиль, суд, Екатеринбург



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