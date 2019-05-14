С челябинца взыскивают 19 тысяч рублей за ложный вызов о захвате заложника

В Челябинске прокуратура потребовала от местного жителя возместить ущерб за ложный вызов о захвате заложника, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

С челябинца хотят взыскать около 19 тыс. руб. в счет компенсации средств, израсходованных на привлечение сил и средств полиции, Росгвардии и "скорой помощи".

Инцидент произошел в январе текущего года. Поступил телефонный звонок о захвате заложника по улице Калмыкова, 2. В ходе выезда информация не подтвердилась. По данному факту вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления.