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Происшествия Челябинская область

С челябинца взыскивают 19 тысяч рублей за ложный вызов о захвате заложника

В Челябинске прокуратура потребовала от местного жителя возместить ущерб за ложный вызов о захвате заложника, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

С челябинца хотят взыскать около 19 тыс. руб. в счет компенсации средств, израсходованных на привлечение сил и средств полиции, Росгвардии и "скорой помощи".

Инцидент произошел в январе текущего года. Поступил телефонный звонок о захвате заложника по улице Калмыкова, 2. В ходе выезда информация не подтвердилась. По данному факту вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления.

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С челябинца взыскивают 19 тысяч рублей за ложный вызов о захвате заложника

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Теги: ложный вызов, суд, прокуратура,



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