В департаменте, который возглавляла скандальная Глацких, нашли нарушения бюджетного законодательства

Прокуратура Свердловской области внесла представление губернатору Евгению Куйвашеву из-за нарушений бюджетного законодательства при реализации проектов по поддержке молодёжи. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе надзорного ведомства, суть нарушений пока не раскрывается.

Прокуратура потребовала устранить нарушения, допущенные департаментом молодежной политики, который возглавляла экс-чиновница Ольга Глацких.

Напомним, в прошлом году Глацких "прославилась" на всю страну своим заявлением о том, что государство ничего не должно молодежи и вообще "не просило рожать". После скандала она покинула пост главы молодежного департамента, но без работы долго не сидела - сейчас Ольга является заместителем директора Дворца игровых видов спорта (ДИВС) в Екатеринбурге.

Ранее она обещала провести летом международные спортивные сборы в Испании, в которых примут участие гимнастки со всей России. Также вместе с Ольгой Сметаниной (организатор конкурсов красоты, - прим.) они решили реализовать новый грандиозный проект "Фестиваль красоты и спорта". Недавно Глацких зарегистрировала свой фонд "Ты можешь сам"