"Проблемы на полуострове ощущаются острее". Известный промышленник Константин Бабкин едет в Крым

Совет ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России 21 мая проведет расширенное выездное заседание в Севастополе. Совместно с местными предпринимателями и общественностью руководство Совета обсудит экономические проблемы крымского полуострова, а также доклад об изменении конкурентоспособности российских предприятий в 2018 году. Об этом Накануне.RU сообщил председатель Совета, глава ассоциации "Росспецмаш" Константин Бабкин.

"Мы продолжаем череду поездок по регионам - уже были Нижегородская, Владимирская, Рязанская области. Сейчас едем в Севастополь. Крым, с одной стороны, уникальный регион, поскольку недавно вошел в экономическое пространство России. С другой стороны, он типичный, ведь там те же самые экономические проблемы, что и в других регионах нашей страны", - рассказал он.

На заседании будет представлена стратегия экономического развития России, разработанная в рамках Совета ТПП РФ, а также доклад об изменении конкурентоспособности производств в РФ по итогам 2018 года.

"Проблемы на полуострове острее ощущаются, потому что крымчанам есть, с чем сравнивать. Они помнят украинскую ситуацию пять лет назад, они видят, насколько выше в России налоги, насколько более тяжелая бюрократия, насколько больше разных фильтров и препятствий, которые надо преодолевать. На это накладываются и проблемы с банковской системой, которая не только дает очень дорогие кредиты, но и не стимулирует открытие в регионе банков, ссылаясь на международные санкции", - прокомментировал Константин Бабкин.

По его словам, интеграционные процессы все еще встречают у некоторых крымчан определенное непонимание.

"Да, в Крым вкладывается много денег, осуществляются мегапроекты - аэропорт, Крымский мост, электростанция, в дороги вкладываются большие средства. Но эти проекты реализуются приезжими компаниями и людьми, привезенной извне техникой, как правило импортной, а крымчане не получают дополнительную возможность зарабатывать и создавать новые рабочие места. Приезжие команды в какой-то степени, наоборот, оттесняют местных предпринимателей от возможности проявлять себя", - отметил Бабкин.

"Попытаемся в предпринимателей вселить уверенность, что выход есть, что решения возможны, представим рецепты и, надеюсь, получим поддержку", - добавил глава Совета ТПП РФ.

Отметим, согласно результатам недавно опубликованных закрытых социсследований, Севастополь вошел в список регионов с наибольшим запросом на смену губернатора.

Запрос на кадровые изменения у севастопольцев действительно прослеживается, согласился Константин Бабкин.

"Губернатор, к сожалению, не нашел понимания с местным сообществом. Кроме того, его правление сотрясает череда скандалов. То непонятным образом пропали 2 млрд руб., выделенные из Москвы на строительство очистных сооружений, то принадлежащая городу сеть заправок вдруг была куплена за неадекватно маленькие средства якобы подругой детства губернатора. Там много проблем, которые выглядят абсурдно и не решаются", - подчеркнул промышленник.

В предстоящих в сентябре выборах в заксобрание Севастополя планирует участвовать "Партия Дела", лидером которой является Константин Бабкин. "Проблемы можно преодолеть: и очистные сооружения построить, и налоги снизить, и банки открыть, и наладить их работу так, чтобы они давали дешевые кредиты. И создать условия для виноделия, судостроения, приборостроения. Все эти рецепты у нас наработаны в рамках Совета ТПП и "Партии Дела", - сказал он.

Известный промышленник уточнил, что партийный список на выборах будет составлен из местных предпринимателей, знающих реальное положение дел в регионе. "Поэтому будем говорить не только о федеральных проблемах - экономической политике, протекционизме, но будем поднимать и локальные вопросы. Думаю, у нас хорошее предложение для севастопольцев со стороны партии", - заключил глава Совета.