Приговор сексуальному маньяку-разбойнику из Екатеринбурга огласят в начале июня

Суд назвал дату оглашения приговора по делу 48-летнего жителя Екатеринбурга, обвиняемого в серии изнасилований, разбойных нападений на женщин, а также в убийстве и покушении на убийство.

Напомним, жертвами сексуального маньяка стали 12 женщин. Злоумышленник искал своих жертв в районе автомобильных мостов и транспортных развязок. Суд над ним стартовал в феврале и проходит в закрытом режиме.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, в данный момент судья удалился в совещательную комнату. Оглашение приговора состоится 3 июня.

Напомним, ранее гособвинитель попросил суд назначить мужчине наказание в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима.