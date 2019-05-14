"Самолет Аэрофлота подал сигнал бедствия". В этот раз Boeing

Самолет авиакомпании "Аэрофлот" Boeing-737, следующий по маршруту Калининград - Москва, подал сигнал бедствия. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Вероятно, речь идет о рейсе SU1001, следующем в столичный аэропорт Шереметьево. Прибытие, согласно данным он-лайн табло, ожидается в 11.28 мск.

По информации сервиса Flightradar, рейс выполняет самолет с бортовым номером VP-BON. Это Boeing 737-800, возраст которого 4,7 лет. Самолет носит имя писателя Николая Бердяева.

За прошедшую неделю у этого самолета не было авиапроисшествий, которые серьезно повлияли бы на пунктуальность прилетов и вылетов.

Telegram-канал AviaChatChannel отмечает, что сообщение могло быть ложным или временным.

"Часто от бортов приходят эти squawk’и, но они могут возникнуть из-за некорректной работы ответчика или неверного сигнала в сети. Также, регулярно проблема возникает на короткий промежуток времени, особенно, в случае с потерей связи. Как это и произошло сейчас с рейсом SU1001 Калининград - Москва авиакомпании Аэрофлот на Boeing 737-800 с бортовым номером VP-BON. Борт продолжает полет без каких-либо проблем, хоть ранее и "дал" 7700", - говорится в сообщении канала.