В США заявили о разработке самого быстрого сверхзвукового пассажирского самолета

Американская аэрокосмическая компания Hermeus планирует построить самый быстрый гражданский самолет в мире. Конструкторское бюро анонсировало в понедельник план разработки самолета, который будет летать со скоростью до 5 Маха (более 6 тыс. км в час). Трансатлантический перелет Нью-Йорк – Париж на таком самолете сократился бы с семи до полутора часов.

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В Hermeus заявили, что первый этап разработки профинансирует венчурная компания Khosla Ventures, однако точную сумму инвестиций в компании не назвали. Эти деньги позволят конструкторам создать демонстрационный двигатель и другие технологии, необходимые для создания сверхзвукового самолета, говорит Арс Скайлер Шуфорд, операционный директор бюро.

Три года назад другая компания - Boom Supersonic – также заявляла о намерении создать самый быстрый самолет в мире. На январь 2019 года авторы проекта собрали более $140 млн на разработку своего лайнера Overture. Предположительно, этот самолет будет летать со скоростью до 2,2 Маха, это на 10% быстрее, чем у знаменитого "Конкорда". Представители Boom Supersonic заявили, что серийное производство начнется в середине 2020-х годов и добавили, что Virgin Group и Japan Airlines уже заказали 30 самолетов.

Несмотря на то, что Hermeus делает заявку на сверхскорости, которые свет еще не видывал, Шуфорд говорит об опоре на существующие технологии и матералы. "Мы не делаем ничего слишком чудесного, - говорит он. – Мы хотим заниматься инженерией, а не наукой".

Шуфорд объясняет возрождение интереса к более быстрым аэрокосмическим перевозкам двумя факторами. Во-первых, рост таких компаний как SpaceX, Blue Origin, Rocket Lab и Relativity убедил инвесторов в том, что аэрокосмическая отрасль может обеспечить долгосрочную финансовую отдачу. Во-вторых, сегодня технологии стали более "зрелыми", а также есть доступ к любым необходимым материалам, таким как титан.

История гражданского сверхзвукового авиастроения берет начало в 70-х годах прошлого века. Тогда появились знаменитые "братья" – Ту-144 и "Конкорд". Дороговизна эксплуатации и несовершенство конструкций в итоге привели к отказу от использования этих машин.

В середине февраля этого года российский президент в ходе визита в Татарстан выразил пожелание разработать отечественный сверхзвуковой пассажирский самолет. "В Казани блестящий проект реализовали, фактически создали новую машину Ту-160. И не только носитель, но и оружие доработали. Работает как часы. Почему не создать сверхзвуковой пассажирский самолет?" - отметил Путин.