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Политика

ФСИН Бурятии выпустила скандальный клип с расстрелом яблока из арбалета на голове "заключенного"

Сотрудники ФСИН по Республике Бурятия выложили в Сеть клип, в котором поют песню о своей службе на благо России.

Видеоролик набрал десятки тысяч просмотров и вызвал шквал критики со стороны пользователей.

Дело в том, что в видео есть неоднозначные моменты: девушки в форме заламывают руки "осужденному", надевают наручники и поднимают его голову вверх. При этом в песне поется: "Это борьба с уголовкой, лидер скулит, словно псина, оперативник УФСИНа".

клип ФСИН Бурятии(2019)|Фото: youtube.com

Также в клипе сотрудник прицеливается в яблоко, которое другой сотрудник ставит на голову "заключенному".

клип ФСИН Бурятии(2019)|Фото: youtube.com

В республиканском управлении ФСИН сообщили, что ролик снят ими для некого конкурса, передает ТАСС.

Напомним, несколько лет назад скандальным клипом отметились таможенники Владивостока. Ролик был снят для показа на новогоднем корпоративе, а в сеть попал "с легкой руки" одного из бывших сотрудников таможни, обиженного на коллег.

Позже сотрудников Владивостокской таможни, принявших участие в создании скандального видеоролика, лишили премии после того, как краевая прокуратура выявила факты нарушений законодательства о государственной гражданской службе, допущенных при создании видео.

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ФСИН Бурятии выпустила скандальный клип с расстрелом яблока из арбалета на голове "заключенного"

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Теги: фсин, бурятия, клип



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