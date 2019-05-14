"ЮТэйр" оштрафовали на десятки тысяч за задержку рейса Курган – Москва

Авиакомпания "ЮТэйр" оштрафована за 10-сачовую задержку рейса Курган – Москва, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

В 1.50 31 января задержан вылет рейса ЮТ-266 по маршруту Курган – Москва. Это произошло по технической причине – из-за неисправности воздушного судна. Установлено, что в нарушение закона резервный борт авиакомпания не предоставила. Пассажирам пришлось ждать вылета почти 10 часов.

Сургутская транспортная прокуратура возбудила "административку" по статье "Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией". В Ханты-Мансийске мировой судья оштрафовал перевозчика на 100 тыс. руб.