Воронежские власти уже озаботились подготовкой к новому отопительному сезону

На еженедельном оперативном совещании, которое по поручению губернатора Александра Гусева провел заместитель губернатора – первый заместитель председателя правительства области Виталий Шабалатов, рассматривалась информация об итогах работы коммунальных служб области в отопительный период 2018–2019 годов и задачах по подготовке к следующему отопительному сезону, передает корреспондент Накануне.RU.

Руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики области Галина Смирнова сообщила, что к началу отопительного сезона 2018-2019 годов во всех муниципальных районах и городских округах региона были выполнены все намеченные мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы к работе в зимних условиях. Для теплоснабжения жилищного фонда и объектов соцсферы к началу отопительного сезона было заготовлено 27,8 тысяч тонн угля, что составляло более 100 % от норматива. Верхне-Донским управлением Ростехнадзора всем муниципальным районам и городским округам были выданы паспорта готовности к работе в отопительном периоде 2018-2019 годов.

Во время предыдущего отопительного сезона произошло несколько крупных аварий – в частности, порыв магистрального водопровода холодного водоснабжения в лесном массиве Воронежа в декабре 2018 года. Без воды остался Коминтерновский район. А 20 марта 2019 года авария случилась на улице Антонова-Овсеенко – без водоснабжения остались десятки тысяч жителей также Коминтерновского и Советского районов.

Галина Смирнова также добавила, что необходимо не допустить повторения трагедии в совхозе Масловский Новоусманского района, где в марте 2019 года взорвалась газовая котельная. 19 многоквартирных домов, школа, детский сад и Дом культуры поселка остались без отопления. Галина Смирнова отметила, что проверка газовых котельных будет в приоритете.

Распоряжение правительства о подготовке к следующему отопительному сезону вышло 8 апреля, Как сообщили Накануне.RU в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области. Ресурсоснабжающие предприятия должны обеспечить надлежащее обследование коммунальных сетей и провести работы по замене ветхих и аварийных сетей в объеме не менее 5 % от общего числа изношенных сетей.

До начала отопительного сезона теплоснабжающим организациям необходимо сформировать нормативный запас основного и резервного топлива; обеспечить создание аварийного резерва сил и средств для ликвидации аварийных ситуаций. Областной департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики будет проводить еженедельный мониторинг ситуации. Первый отчет поступит уже 28 мая.

Виталий Шабалатов напомнил: каждый год до районов доводят сроки, в которые необходимо подготовиться к отопительному сезону. Однако в 2018 году ряд районов получил паспорта готовности в последний момент. Кроме того, Виталий Шабалатов напомнил, что необходимо решить вопрос с котельными в Лисках, которые власти получили от РЖД. Пока эти котельные, по его словам, «не соответствуют потребности».

На оперативном совещании также шла речь о том, что ООО «Газпром Теплоэнерго Воронеж» может прекратить эксплуатацию котельных в регионе. В ведении воронежского подразделения сейчас находятся 170 котельных в Воронеже, Борисоглебске, Россоши, Семилуках, а также Острогожском, Калачеевском, Рамонском, Верхнехавском и Панинском районах. Подача тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение обеспечивается в 2,5 тысяч зданий и сооружений разного назначения. "Официального отказа не поступало, но мы видим, что такая возможность есть. Районам надо подготовиться к отопительному сезону с учетом того, что эта организация может уйти с рынка. Мы должны все сделать своевременно", – отметил Виталий Шабалатов.

В случае отказа котельные передадут либо муниципальным предприятиям, либо в концессию, пояснила Галина Смирнова.