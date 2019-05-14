Участники "Майской прогулки" в Екатеринбурге по пути будут собирать мусор и сажать деревья

Традиционная, 36-я пешеходная "Майская прогулка" состоится в Екатеринбурге 19 мая.

Инициатор и руководитель оргкомитета "Майской прогулки" Виктор Граховский отметил, что за 35 лет существования мероприятия в нем приняло участие более 140 тыс. участников, и суммарно пройдено более 4 млн км. ногами.

"Если сравнить, это 100 раз вокруг земного шара и 10 раз до Луны и обратно", - отметил он.

Как передает корреспондент Накануне.RU, в этом году маршрут вытянут на юг, традиционно представлены три дистанции - 18, 36 и 50 км. Старт - от здания Дворца игровых видов спорта "Уралочка" (ДИВС, Олимпийская набережная, 3). Стартовать на дистанцию 50 км можно в любое удобное время с 7.00 до 10.00, на дистанции 36 и 18 км - с 8.00 до 11.00. Финиш - площадь перед главным учебным корпусом УрФУ (ул. Мира, 19). Каждый желающий может сам определить для себя более комфортный маршрут.

"В этом году мы также решили провести несколько экоакций, - говорит одна из организаторов Елена Балаева. - На старте будет выделен пункт приема опасных отходов. Это будут телефоны, батарейки, мелкая бытовая техника. Мы призываем жителей принести на старт вещи, которые им уже не нужны, их можно будет сдать на переработку. Также на старте можно будет получить специальные пакеты и перчатки, чтобы собирать по пути мусор. Так как это была инициатива наших подписчиков, мы решили в этом году это желание исполнить. Сдать мусор можно будет на контрольных пунктах".

Кроме этого, планируется, что участники будут сажать деревья в парке лесоводов России. Акцию предложил "Уральский следопыт" вместе с молодежным клубом "Русского географического общества".

Всех пришедших обработают защитой от клещей, также для участников предусмотрены GPS-треки, которые можно будет скачать себе на телефон, чтобы не сбиться с пути. Организаторы советуют одеваться в соответствии с прогнозами погоды на этот день и при необходимости брать с собой термосы с горячей водой.

Зарегистрироваться на "Майскую прогулку" можно на официальном сайте мероприятия. Стартовый взнос для тех, кто платит онлайн - 250 руб., для тех, кто на старте - 300 руб. А для пенсионеров, которые идут на 18 км, стартовый взнос отменен.