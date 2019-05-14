В Златоусте пьяные местные жители удерживали в квартире врачей "скорой помощи"

В Златоусте нетрезвые местные жители удерживали в квартире врачей "скорой помощи". По данному факту проводится доследственная проверка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СК РФ.

Известно, что врачи приехали в квартиру по вызову к больному, где их удерживали нетрезвые жители.

Сейчас материалы по данному факту переданы из органов внутренних дел для проведения доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение.