Новый лидер украинских раскольников призвал воевать против Донбасса

Новый лидер украинских раскольников Сергей Думенко-Епифаний призвал избранного президента страны Владимира Зеленского "приближать победу над агрессором на временно оккупированных территориях". Об этом он сказал Зеленскому на личной встрече, сообщает пресс-служба раскольнической "единой поместной церкви".

Интересно также, что накануне Зеленский выставил в Facebook видеообращение религиозных лидеров Украины к жителям Донбасса и российского Крыма, в котором они призывают прекратить войну и жить в мире. Однако Думенко участвовать отказался. Ему не понравились предложенные слова, что "говорить нужно не языком пушек". Он воспринял это как призыв к переговорам с Донбассом, пишет ВВС со ссылкой на свои источники. Видимо, как политическая фигура, он боится отклониться от политики власти и считает, что говорить с Донбассом можно только языком пушек.

В результате к мирным переговорам призвал предстоятель канонической УПЦ митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.

"Я обращаюсь со словом любви и, ради Бога, прошу тех людей, от которых это зависит, прекратить разговаривать друг с другом с помощью пушек, орудий, автоматов... Мы верим, что наконец мы сядем, как цивилизованные люди, за стол переговоров и сможем все конфликты, все вопросы решить с помощью мудрости человеческой", - сказал Онуфрий.

Ранее Думенко не раз отличался воинственными заявлениями. Сразу после своего избрания он призвал "вернуть оккупированный Крым". В апреле, перед вторым туром президентских выборов, он призвал голосовать за борьбу с Россией, косвенно призывая к поддержке Петра Порошенко, которого открыто поддержал ранее.

Примечательно также, что на видеозаписи Зеленского говорят десять человек, и из них пять раввинов.