Воронежский губернатор на первом заседании Совета губернаторов России и Японии рассказал о возможностях ОЭЗ, расположенных в регионе

Накануне в Москве губернатор Воронежской области Александр Гусев принял участие в первом заседании Совета губернаторов России и Японии, передает корреспондент Накануне.RU.

На заседании присутствовали председатель СФ РФ Валентина Матвиенко, президент Национальной Ассоциации губернаторов Японии, губернатор префектуры Сайтама Киёси Уэда, губернаторы префектур Японии, главы субъектов Российской Федерации.

Валентина Матвиенко, открывая заседание, отметила, что Москва вновь становится отправной точкой для продолжения российско-японского движения по пути взаимовыгодного сотрудничества и подлинного партнерства. Президент национальной Ассоциации губернаторов Японии, губернатор префектуры Сайтама Киёси Уэда в ответом слове отметил связи российских регионов и японских префектур в сфере культуры, спорта, туризма.

Далее в ходе нескольких сессий участники заседания обсудили вопросы, связанные с ролью межрегионального сотрудничества в развитии российско-японских отношений.

Александр Гусев выступил с докладом на сессии «Содействие развитию микро-, малого и среднего бизнеса в регионах. Привлечение, поощрение и защита инвестиций в промышленные и инфраструктурные объекты». Губернатор Воронежской области рассказал о возможностях для малого и среднего предпринимательства на территории региона. На сегодняшний день в регионе осуществляют деятельность 88 815 субъектов МСП, из них 312 средних, 4 262 малых, 31 921 микропредприятий и 52 320 индивидуальных предпринимателей. Общая численность занятых на МСП составляет 303 899 человек.

Речь в докладе шла о площадках, созданных для эффективной деятельности МСП. В частности, Александр Гусев рассказал о работе индустриального парка «Масловский», где есть все необходимые условия – инфраструктура, широкие меры государственной поддержки. В числе резидентов – совместный завод концерна Furukawa Electric (производство волоконно-оптического кабеля). Объем инвестиций в строительство завода составил 1,2 миллиарда рублей, создано 300 рабочих мест. Объем отгруженной продукции за 2018 год в стоимостном выражении составил более 16 млн долларов США. Более 2/3 продукции завода отгружается на экспорт.

Глава региона также подробно остановился на созданной в области в 2018 году Особой экономической зоне «Центр». Ее общая площадь составляет 220 га и позволяет разместить 15-20 крупных предприятий. В качестве дополнительных мер поддержки резидентам ОЭЗ предоставляются налоговые и таможенные льготы, а также пониженные тарифы на энергоносители.

В 2016 году в ходе встречи премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента РФ Владимира Путина совместным решением руководителей двух стран Воронеж был выбран пилотным городом по реализации проекта «Градостроительство с целью создания комфортной и чистой среды, обеспечивающей уютную и активную жизнь». С 2016 года на территории Воронежа реализуются четыре пилотных японских проекта: «Умный здоровый дом» совместно с компанией Nice corporation; «Борьба с дорожными заторами («умные светофоры») совместно с компанией Kyosan Electric; «Реновация территорий города Воронежа на основе транзитно-ориентированного проектирования» и создание транспортно-пересадочного узла в городском округе город Воронеж совместно с компанией Nikken Sekkei; «Внедрение передовых японских технологий в коммунальном хозяйстве в городе Воронеже (бестраншейная санация трубопровода)» совместно с компанией Sekisui Chemical, сообщили Накануне.RU в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

Кроме того, Александр Гусев пригласил японских партнеров принять участие в проектах по обустройству технопарков и технополисов и по развитию сферы пищевого производства на территории нашего региона.