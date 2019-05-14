В МЧС заявили, что найденный на улице в Екатеринбурге "радиоактивный" предмет не опасен
В МЧС прокомментировали находку якобы радиоактивного предмета на улице в Екатеринбурге.
Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, вечером 13 мая поступил сигнал об обнаружении предмета с маркировкой радиоактивного вещества на улице Ирбитской в уральской столице. Место было немедленно оцеплено полицейскими.
Затем специалисты химико-измерительной лаборатории территориального центра мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации изъяли предмет для хранения с последующей утилизацией.
После этого МЧС были произведены замеры радиоактивного фона. Как уточнили в ведомстве, предельно допустимых концентраций не превышено, а угрозы для населения и окружающей среды нет.