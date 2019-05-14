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Доренко - лицо эпохи? Мнение Максима Шевченко

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Общество В России

Радиостанция "Говорит Москва" закрыла передачу, которую вел Сергей Доренко

В сетке вещания столичной радиостанции "Говорит Москва", произошли изменения. Они связаны со смертью основателя этого СМИ Сергея Доренко.
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Из эфира исчезнет утреннее шоу "Подъем". "Подъема" больше не будет. Его создал и делал Сергей Доренко. Заменить его не сможет никто. Утром с 9 до 11 будет выходить "Программа Алексея Гудошникова", - говорится в telegram-аккаунте станции.

Доренко погиб 9 мая этого года в возрасте 59 лет. Озвученная причина смерти: разрыв аневризмы грудной части аорты. В момент разрыва журналист ехал на своем байке по одной из улиц Москвы, ему стало плохо, он упал с мотоцикла, который затем врезался в бетонное ограждение. Вдова Доренко подтвердила, что у него были проблемы с сердечнососудистой системой и он знал о них. В то же время дочери журналиста от первого брака настояли на более тщательной экспертизе причины смерти, поскольку подозревают, что их отец мог быть убит.

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Радиостанция "Говорит Москва" закрыла передачу, которую вел Сергей Доренко

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Теги: сергей доренко, говорит москва,



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