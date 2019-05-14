Прождали сутки: откладывавшийся рейс SSJ100 из Новосибирска в Ростов-на-Дону отменили

Авиакомпания "Азимут" после почти суток ожидания отменила рейс Sukhoi Superjet 100 из Новосибирска в Ростов-на-Дону.

Пассажиры должны были вылететь еще накануне утром, 13 мая, в 08:45 (04:45 мск). Время вылета сначала было отложено до 17:00, а позже до 18:00 и 23:00 (время местное).

Утром 14 мая рейс был отменен, следует из информации на онлайн-табло новосибирского аэропорта "Толмачево".

По данным авиакомпании "Азимут", вылет самолета был задержан по технической причине, сообщает Regnum.

Напомним, 5 мая при посадке в аэропорту Шереметьево произошла катастрофа самолета SSJ-100. Самолет "Аэрофлота" после попадания молнии и отказа части техники произвел жесткую посадку, после чего начался пожар. Погиб 41 человек, всего на борту находились 78 человек, в том числе пять членов экипажа.

После трагедии около пятидесяти рейсов SSJ-100 в России были отменены или перенесены. Проблемы с этим самолетом были всегда, но после возгорания в Шереметьево их стали чаще афишировать, пояснил ранее эксперт в комментарии Накануне.RU.