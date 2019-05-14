Прикамский замминистра здравоохранения пытался получить должность в минздраве Забайкалья

Заместитель главы Минздрава Пермского края Михаил Мальцев принимает участие в кадровом проекте "Забайкальский призыв", основной целью которого является формирование новой управленческой команды, сообщает местное издание zab.ru.

По информации источников "Ъ-Прикамье" во властных кругах Дальнего Восток, прикамский чиновник проходил отбор в Чите. Его целью было занять министерский пост в правительстве субъекта, однако шансы, что он займет какую-либо должность ничтожно малы.

Собеседник в окружении замминистра сообщил, что чиновник посетил Читу с целью участия в стратегической сессии по приглашению региона.