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Экономика Тюменская область Уральский ФО

Тюменский суд запросил у областных властей обоснования расчетов "мусорной реформы"

В Тюменском областном суде продолжится рассмотрение коллективного административного искового заявления о признании недействительной территориальной схемы обращения с ТКО в Тюменской области, передает корреспондент Накануне.RU.

Сегодня активисты и общественники ждали решения по своему иску, однако, суд затребовал документы на основании которых разрабатывалась схема в части прогноза образования отходов и их расчеты с обоснованием (300 кг на человека).

Прокуратура поддержала предложение возобновить дело по существу в связи с затребованием новых доказательств.

Напомним, жители Тюмени подали коллективный иск к правительству Тюменской области с требованием отменить принятые расчеты тарифов. Конечная цель активистов, судя по всему, - пересмотр тарифов в сторону их уменьшения. Иск был инициирован представителями КПРФ, общественного движения «Диванные войска Тюмени», общества садоводов. К иску также присоединились 57 жителей Тюмени.

Заседание суда сегодня было кратким. Судья запросил  мнение представителей истцов по поводу запроса документов. Адвокат инициативной группы Антон Куклин заявил, что именно обнародования этой документации и добиваются.

Затем суд обязал правительство Тюменской области предоставить всю документацию по делу в судебные инстанции до 7 июня. Следующее судебное заседание назначено на 17 июня.

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Тюменский суд запросил у областных властей обоснования расчетов "мусорной реформы"

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Теги: мусорная реформа, тарифы, суд



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