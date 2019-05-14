Клещевым энцефалитом заболели 7 свердловчан, боррелиозом - 12. Счет покусанных идет на тысячи

В Свердловской области растет количество пострадавших от укусов клещей. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, уже зарегистрировано 4,8 тыс. случаев. В Екатеринбурге - 1,8 тыс. человек.

Наибольшее количество пострадавших от клещей регистрируется в Дегтярске, Каменске-Уральском, Березовском, Бисертском, Пышминском горокругах, в Первоуральске, Ирбите, Камышлове и Камышловский район и других муниципалитетах.

В больницах области с предварительным диагнозом "клещевой вирусный энцефалит" госпитализировано семь человек, диагнозом "клещевой иксодовый боррелиоз" – 12 человек.

"Лицам, пропустившим очередную ревакцинацию, следует убедиться в защищенности от клещевого вирусного энцефалита. Это можно сделать с помощью исследования крови на напряженность постпрививочного иммунитета. По результатам исследования лечащим врачом будет принято решение о схеме проведения дальнейшей иммунизации. Обследование можно провести в аккредитованных лабораториях", - добавили в Роспотребнадзоре.

Для предотвращения укусов клещей необходимо соблюдать меры предосторожности.

Для удаления присосавшихся клещей необходимо срочно обращаться в травматологический пункт лечебно-профилактического учреждения.

Добавим, что в 2019 году в Свердловской области запланировано проведение акарицидных обработок на территории 9900 га. По данным на 14 мая, обработки проведены на территории 1416 гектар.