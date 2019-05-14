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Общество Курганская область

Глава Зауралья пообещал найти каждого виновника пожаров, которые прошли в регионе на майских праздниках

Глава Курганской области Вадим Шумков пообещал найти каждого виновного в пожарах, которые прошли в регионе на майских праздниках.

Врио губернатора отметил, что он против назначения виноватых.

"Столько пожаров. А где виновные? Я против назначения виноватых. Я против компанейщины. Но я за то, чтобы виновные в пожарах отвечали перед обществом и законом", - отметил Шумков.

Сейчас возбуждено уже 14 уголовных дел, виновники возгораний найдены не все, сейчас ведется работа по их установлению. Вадим Шумков дал поручение уже на следующем заседании оперативного штаба заслушать ситуацию по наиболее вопиющим случаям и обсудить принимаемые меры по привлечение людей к ответственности.

Напомним, 4 и 5 мая, а также в последующие дни на территории Курганской области возникло множество очагов природных пожаров. Ситуация усугубилась сильным ветром и возгорания перекинулись на населённые пункты. Вскоре спасателям удалось стабилизировать пожароопасную ситуацию, однако в качестве профилактики чрезвычайных ситуаций власти Зауралья запретили до 12 мая продажу алкоголя и средств для розжига огня.

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Глава Зауралья пообещал найти каждого виновника пожаров, которые прошли в регионе на майских праздниках

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Теги: Вадим Шумков, пожары, виновники, Курган, возгорания, МЧС



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