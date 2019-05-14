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Общество За рубежом

Джордж Мартин еще даже не начал писать последний том цикла "Песнь льда и пламени"

70-летний писатель Джордж Р.Р. Мартин опроверг информацию о том, что он уже написал шестую и седьмую – заключительные – книги цикла романов "Песнь льда и пламени".
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В своем блоге автор популярной саги заявляет: "Скажу официально: нет, "Ветра зимы" и "Мечта о весне" не закончены. "Мечту" я даже не начинал. Я не собираюсь писать седьмой том, пока не закончу шестой". В издательстве Random House и на телеканале HBO вопрос о книгах не стали комментировать.

И это при том, что через неделю выйдет финальный эпизод сериала "Игра престолов". Многие поклонники саги считают, что если сюжет в книгах не будет слишком отличаться от того, что происходит в сериале, то и писать последние тома для Мартина смысла никакого нет.

Ранее актер Иен МакЭлинни, сыгравший в "Игре престолов" сира Барристана Селми, заявил, что Мартин уже закончил две последние книги, но договорился с HBO не публиковать их до окончания шоу.

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Последняя на сегодня книга цикла увидела свет еще в 2011 году ("Танец с драконами"). Мартин тогда заявил, что не думал о завершении сериала раньше, чем он допишет цикл.

Кстати, в книгах персонаж МакЭлинни пока не погиб (в отличие от сериала), актер даже рассказал, что Мартин обещал его персонажу "интересное путешествие".

Сейчас, судя по всему, писатель работает над сценариями для спин-офф-сериалов "Игры престолов". Ранее заявлялось, что их будет аж пять, и для некоторых сценарий напишет Мартин.

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Джордж Мартин еще даже не начал писать последний том цикла "Песнь льда и пламени"

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Теги: джордж мартин, песнь льда и пламени, игра престолов, роман



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