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Политика Приволжский ФО Пермский край

В Пермь едет вице-премьер по промышленному сектору Дмитрий Козак

Вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Козак 21 мая прилетит в Пермь, сообщили Накануне.RU в отдел корпоративных коммуникаций Пермского предприятия СИБУРа.

В столице Прикамья федеральный чиновник проведет совещание о развитии химической промышленности РФ. Участие в нем примут замминистра энергетики РФ Павел Сорокин, замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, губернатор края Максим Решетников, краевой министр промышленности Алексей Чибисов, министр экономического развития края Максим Колесников, председатель заксобрания Прикамья Валерий Сухих, глава Перми Дмитрий Самойлов, председатель пермской гордумы Юрий Уткин, а также представители крупных промышленных предприятий из регионов России.

Подробная программа мероприятия станет известна уже завтра.

Также 21 мая состоится открытие производства пластификатора ДОТФ - импортозамещающего продукта в нефтехимической отрасли РФ. По объемам мощности он в несколько раз обойдет действующие производства в Европе.

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В Пермь едет вице-премьер по промышленному сектору Дмитрий Козак

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Теги: Дмитрий Козак, производство пластификатора ДОТФ, Сибур, развитие химической отрасли



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