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Общество В России За рубежом

Россиянам все-таки разрешат ввозить хамон для личного пользования, но могут и конфисковать на границе

Министерство сельского хозяйства РФ подготовило поправки в закон "О ветеринарии". Это стало реакцией на обращение Национальной мясной ассоциации, предложившей запретить импорт хамона.
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Ранее СМИ сообщали, что ассоциация хочет запретить россиянам ввозить из-за рубежа мясные и молочные продукты для личного пользования. По словам инициаторов, это якобы поможет избежать попадания опасных вирусов в Россию.

Как уточнили в Минсельхозе, граждане смогут провозить до 5 кг хамона из государств, в которых нет заразных болезней животных. При этом поправки касаются стран, не входящих в ЕАЭС.

Кроме этого, Россельхознадзор получит новые полномочия: ведомство будет вправе изымать несоответствующие качеству продукты прямо на контрольно-пропускных пунктах через границу, пишет ПолитЭксперт.

Напомним, недавно компанию "Мираторг", глава которой Виктор Линник выступал с резкими заявлениями о необходимости запрета ввоза в Россию хамона и пармезана из Европы, уличили в производстве некачественной продукции.

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Россиянам все-таки разрешат ввозить хамон для личного пользования, но могут и конфисковать на границе

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Теги: хамон, Минсельхоз, поправки, разрешение



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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 01.05.2019 09:14 Мск "Думающий о стране" Мираторг уличили в производстве некачественных продуктов
Ранее 25.04.2019 08:54 Мск СМИ: Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон для личного пользования

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