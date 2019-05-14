Россиянам все-таки разрешат ввозить хамон для личного пользования, но могут и конфисковать на границе

Министерство сельского хозяйства РФ подготовило поправки в закон "О ветеринарии". Это стало реакцией на обращение Национальной мясной ассоциации, предложившей запретить импорт хамона.

Ранее СМИ сообщали, что ассоциация хочет запретить россиянам ввозить из-за рубежа мясные и молочные продукты для личного пользования. По словам инициаторов, это якобы поможет избежать попадания опасных вирусов в Россию.

Как уточнили в Минсельхозе, граждане смогут провозить до 5 кг хамона из государств, в которых нет заразных болезней животных. При этом поправки касаются стран, не входящих в ЕАЭС.

Кроме этого, Россельхознадзор получит новые полномочия: ведомство будет вправе изымать несоответствующие качеству продукты прямо на контрольно-пропускных пунктах через границу, пишет ПолитЭксперт.

Напомним, недавно компанию "Мираторг", глава которой Виктор Линник выступал с резкими заявлениями о необходимости запрета ввоза в Россию хамона и пармезана из Европы, уличили в производстве некачественной продукции.