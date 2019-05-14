Свидетеля по делу Кокорина и Мамаева ввели в кому после падения с балкона

Главного свидетеля по делу о драках с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Екатерину Бобкову ввели в кому после падения из окна в Праге.

В результате несчастного случая девушка получила многочисленные травмы и перенесла несколько операций, пишет "МК".

Как сообщает Telegram-канал Baza, Екатерина приехала в Чехию отметить 9 мая. Несчастный случай произошел после вечерники, на которой девушка была в компании нескольких мужчин. По данным местной полиции, девушка потянулась за сигаретой, не удержалась и "нырнула" вниз.

Напомним, бывшие игроки сборной России, младший брат Кокорина 19-летний Кирилл, а также их приятель Александр Протасовицкий являлись фигурантами дела об избиении людей в Москве. 8 мая суд вынес приговор.

Бобкова отдыхала вместе с футболистами в день дебоша. Девушка единственная в ходе конфликта заступилась за водителя ведущей "Первого канала" Виталия Соловчука, сообщает Regnum. В суде, где она выступала свидетелем, Бобкова рассказала, что пыталась закрывать мужчину своим телом, чтобы защитить его от ударов.

Ранее сообщалось, что прокурор по делу футболистов попала в ДТП по дороге в суд.