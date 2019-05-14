Беременных зауральских женщин приглашают на конкурс "Красота семьи"

Беременных жительниц Зауралья приглашают принять участие в конкурсе "Красота семьи".

Заявки на участие будут принимать до 1 июля, подведение итогов запланировано на 10 июля, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона.

Есть несколько обязательных условий: нужно состоять на диспансерном учете в Курганском областном перинатальном центре, срок беременности на момент подведения итогов конкурса не должен превышать 32 недель.

Будущие мамы могут блеснуть своими умениями:

- можно отправить на конкурс видеоролик продолжительностью не более 5 минут, в котором будет рассказ о семье, жанр - любой;

- можно продемонстрировать свои кулинарные способности;

- можно показать сделанные собственноручно предметы декоративно-прикладного творчества;

- можно рассказать о своих достижениях в спорте.

Заявки от участниц принимаются на электронную почту kurgan-perinatal@mail.ru с пометкой в теме письма "На конкурс красоты". Всю подробную информацию можно узнать, прочитав Положение о конкурсе.