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Общество Ямало-Ненецкий АО

Заместитель Чайки проведёт приём на Ямале

Заместитель Генерального прокурора РФ Юрий Гулягин проведёт приём граждан в Салехарде, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

Он пройдёт в здании прокуратуры Ямала по адресу улица Кнунянца, 5 с 9.30 до 12.00 17 мая. Необходима предварительная запись по телефонам (34922) 4-22-10 или 3-99-58 либо лично в здании надзорного ведомства до 18.00 14 мая. На приёме речь пойдёт об исполнении законов в сферах жилищно-коммунального хозяйства, в том числе обеспечения прав граждан на получение жилищно-коммунальных услуг, соблюдения прав дольщиков.

Напомним, в феврале аналогичная встреча прошла в Ханты-Мансийске. С жалобами к Гулягину обратились 15 человек. Среди проблем югорчан – некачественная работа застройщиков, сложности с получением социальных выплат и невозможность отдать ребёнка в детский сад.

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Заместитель Чайки проведёт приём на Ямале

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Теги: Юрий Гулягин, личный приём, дольщики



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