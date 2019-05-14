Жена Павла Мамаева показала жуткое фото в крови и с забинтованной головой

Супруга футболиста Павла Мамаева, осужденного на прошлой неделе на 1 год и 5 месяцев тюрьмы (приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован – прим. ред.), опубликовала в Instagram жуткого вида фотографию.

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На снимке Алана Мамаева стоит в больничной палате в распахнутом халате, с перевязанной головой, на бинтах видна "кровь", как и на груди, руках и животе. В руке у нее огромный шприц, на лице – яркий готичный макияж и… улыбка. Судя по всему, кадр сделан на каких-то съемках. "Время подходит, скоро запускаемся", - пишет неунывающая Алана. Вероятно, речь о каком-то новом проекте, возможно, посвященном пластической хирургии (у Мамаевой есть страница, где она собирает отзывы о хирургах с этой специализацией).

31-летняя Мамаева не скрывает, что практически перекроила себе лицо и некоторые другие части тела. Несколько манипуляций с губами, четыре вмешательства по поводу формы носа, подтяжка ноги, импланты в ягодицах и т.д.