"ЮТэйр" может избавиться от своей доли в аэропорту Сургута

Испытывающая финансовые трудности авиакомпания "ЮТэйр" может продать свои доли в хендлинговой UTG и аэропорту Сургута. Аналитики оценивают первую в 750–850 млн руб., вторую – в 800–850 млн руб., передаёт корреспондент Накануне.RU.

На продаже якобы настаивают кредиторы, которым перевозчик не платит с конца прошлого года, - деньги пойдут на погашение части долга перед банками, сообщает "Коммерсант". Эксперты отмечают, что сделку можно будет оспорить в случае банкротства перевозчика. Доля ЮТэйр в ОАО "Аэропорт Сургут" – 56%. UTG выполняет наземное и линейное обслуживание самолетов в московских "Внуково" и "Домодедово", а также питерском "Пулково".

В пресс-службе авиакомпании Накануне.RU сообщили, что вопрос возможной реализации активов, владение которыми не является стратегическим приоритетом компании, находится в постоянном фокусе внимания наблюдательного совета и менеджмента "ЮТэйр".

"Говорить о конкретных активах и, тем более, суммах сегодня преждевременно", - добавил перевозчик.

Напомним, недавно стало известно о том, что компания может прекратить перевозки. Это произошло после публикации аудиторского отчёта о финансовой деятельности "ЮТэйр", где говорится о серьёзных долгах. В нём сказано, что в ушедшем году перевозчик и его "дочки" понесли чистый убыток в 22 млрд руб. По состоянию на 31 декабря 2018 г., краткосрочные обязательства группы компаний превышают её оборотные активы на 75 млрд руб., а чистые активы имеют отрицательную величину в 30,6 млрд руб. Кроме того, в 2018 г. группа не выполнила некоторые ограничительные условия по кредитам, она имеет "значительную задолженность", которую невозможно погасить без рефинансирования или реструктуризации. Аудиторы сомневаются, сможет ли "ЮТэйр" продолжать работать.

Перевозчик опроверг слухи о возможном прекращении полётов. По словам президента "ЮТэйр – Пассажирские авиалинии" Павла Пермякова, "компания получает стабильную прибыль от операционной деятельности. Приостановление обслуживания части долга в декабре 2018 г. отразилось на финансовых результатах прошлого года, но на текущую бесперебойность полетов не влияет. В 2019 г. ЮТэйр меняет график платежей по долгам, чтобы вернуться к положительным финансовым результатам".

Добавим, в 2015 г. компания была близка к банкротству. В ноябре 2015 г. стало известно, что "ЮТэйр" подписала соглашения о реструктуризации 43 млрд руб. долга с синдикатом из 11 банков. Перевозчик заключил два соглашения о синдицированных кредитах с банками, первое на 18,9 млрд руб. на семь лет, второе на 24,1 млрд руб. на 12 лет, под первый кредит правительство одобрило госгарантии на 9,5 млрд руб. В ноябре 2018 г. в авиакомпании вновь заговорили о реструктуризации. В суд поступило уже несколько исков с требованием признать "ЮТэйр" банкротом.

Общий долг перевозчика составляет 74,7 млрд руб., из них 17,4 млрд руб. - перед "Сбербанком", 13,3 млрд руб. - по облигациям и 4,9 млрд руб. - перед структурами прежнего владельца, "Сургутнефтегаза". Глава банка Герман Греф заявил, что "Сбербанк" не будет списывать долги компании, так как "задолженность хорошо обеспечена".