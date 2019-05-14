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"ЮТэйр" может избавиться от своей доли в аэропорту Сургута

Испытывающая финансовые трудности авиакомпания "ЮТэйр" может продать свои доли в хендлинговой UTG и аэропорту Сургута. Аналитики оценивают первую в 750–850 млн руб., вторую – в 800–850 млн руб., передаёт корреспондент Накануне.RU.
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На продаже якобы настаивают кредиторы, которым перевозчик не платит с конца прошлого года, - деньги пойдут на погашение части долга перед банками, сообщает "Коммерсант". Эксперты отмечают, что сделку можно будет оспорить в случае банкротства перевозчика. Доля ЮТэйр в ОАО "Аэропорт Сургут" – 56%. UTG выполняет наземное и линейное обслуживание самолетов в московских "Внуково" и "Домодедово", а также питерском "Пулково".

В пресс-службе авиакомпании Накануне.RU сообщили, что вопрос возможной реализации активов, владение которыми не является стратегическим приоритетом компании, находится в постоянном фокусе внимания наблюдательного совета и менеджмента "ЮТэйр".

"Говорить о конкретных активах и, тем более, суммах сегодня преждевременно", - добавил перевозчик.

Напомним, недавно стало известно о том, что компания может прекратить перевозки. Это произошло после публикации аудиторского отчёта о финансовой деятельности "ЮТэйр", где говорится о серьёзных долгах. В нём сказано, что в ушедшем году перевозчик и его "дочки" понесли чистый убыток в 22 млрд руб. По состоянию на 31 декабря 2018 г., краткосрочные обязательства группы компаний превышают её оборотные активы на 75 млрд руб., а чистые активы имеют отрицательную величину в 30,6 млрд руб. Кроме того, в 2018 г. группа не выполнила некоторые ограничительные условия по кредитам, она имеет "значительную задолженность", которую невозможно погасить без рефинансирования или реструктуризации. Аудиторы сомневаются, сможет ли "ЮТэйр" продолжать работать.

Boeing-737 Боинг самолет Ютэйр Utair полет(2010)|Фото: Накануне.RU

Перевозчик опроверг слухи о возможном прекращении полётов. По словам президента "ЮТэйр – Пассажирские авиалинии" Павла Пермякова, "компания получает стабильную прибыль от операционной деятельности. Приостановление обслуживания части долга в декабре 2018 г. отразилось на финансовых результатах прошлого года, но на текущую бесперебойность полетов не влияет. В 2019 г. ЮТэйр меняет график платежей по долгам, чтобы вернуться к положительным финансовым результатам".

Добавим, в 2015 г. компания была близка к банкротству. В ноябре 2015 г. стало известно, что "ЮТэйр" подписала соглашения о реструктуризации 43 млрд руб. долга с синдикатом из 11 банков. Перевозчик заключил два соглашения о синдицированных кредитах с банками, первое на 18,9 млрд руб. на семь лет, второе на 24,1 млрд руб. на 12 лет, под первый кредит правительство одобрило госгарантии на 9,5 млрд руб. В ноябре 2018 г. в авиакомпании вновь заговорили о реструктуризации. В суд поступило уже несколько исков с требованием признать "ЮТэйр" банкротом.

Общий долг перевозчика составляет 74,7 млрд руб., из них 17,4 млрд руб. - перед "Сбербанком", 13,3 млрд руб. - по облигациям и 4,9 млрд руб. - перед структурами прежнего владельца, "Сургутнефтегаза". Глава банка Герман Греф заявил, что "Сбербанк" не будет списывать долги компании, так как "задолженность хорошо обеспечена".

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"ЮТэйр" может избавиться от своей доли в аэропорту Сургута

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Теги: ЮТэйр, аэропорт Сургут, доля, продажа



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