Жена Шипулина в Instagram пожаловалась на интернет-хейтеров

Супруга бывшего биатлониста Антона Шипулина Луиза привыкает к роли жены начинающего политика и общественной персоны. Недавно завершивший карьеру спортсмен объявил о желании участвовать в довыборах в Госдуму, так что в перспективе у Луизы позиция спутницы жизни депутата.

Мама двоих детей активно ведет блог в Instagram. Правда, судя по постам Шипулиной, в последнее время ее стали несколько доставать хейтеры. И об этом она рассказывает, естественно, тоже на своей странице.

"Когда кормила Миру, пришли такие мысли в голову, что всем мил не будешь. Да я и не стремлюсь к этому. Я не идеальна, я просто человек, который живет, делает ошибки и дальше "идёт" своей дорогой. Интернет такая штука, что вроде выкладываешь фото, прилагаешь к нему текст и все равно найдутся те, которые что-то да увидят. Как говорится соринку в каждом, а бревна у себя то не видим. Постоянно задаюсь вопросом, почему мне все равно у кого какие губы, лицо, ноги, качество жизни и т.д. Да, правильно, ключевое слово "все равно". Хотелось бы, чтоб у каждого так было, чтоб каждый жил так, как ему хочется. Без зла, зависти и прочего. Аминь", - пишет Луиза (авторские орфография и пунктуация в цитате сохранены – прим. ред.).

Пара выкладывает в сеть весьма интимные моменты. Например, рождение ребенка

Напомним, в марте Шипулин объявил, что попробует себя в политике и собирается стать депутатом Госдумы. Для этого он примет участие в предварительном голосовании "Единой России" по Серовскому избирательному округу, которое пройдет 26 мая. Как рассказал сам Антон на встрече с общественниками, такое решение он принял после поддержки этой идеи губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

Выборы в Госдуму, в которых собирается принять участие Антон Шипулин, состоятся 8 сентября.