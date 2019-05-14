Трамп выделит NASA 1,6 млрд долларов для "большого возвращения в космос"

Президент США Дональд Трамп заявил, что увеличит финансирование NASA для исследования космоса.

Трамп подчеркнул, что Штаты должны вновь побывать на Луне, а затем приступить к освоению Марса. Поэтому он скорректирует бюджет, включив туда дополнительные 1,6 млрд долларов.

"Чтобы мы организовали большое возвращение в космос", - заявил Трамп.

Однако окончательное решение по данному вопросу остается за Конгрессом США, пишет ПолитЭксперт.

Ранее сообщалось, что американцы планируют совершить очередную пилотируемую миссию на Луну в 2028 году.