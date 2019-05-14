Самолет Меркель протаранила машина без водителя. Канцлера пересадили в вертолет Люфтваффе

Канцлер Германии Ангела Меркель пересела со своего самолета Global 5000 на вертолет Люфтваффе (название воздушных сил в составах рейхсвера, вермахта и бундесвера) после того, как машина техобслуживания аэропорта Дортмунд врезалась в ее лайнер.

Пресс-служба ВВС Германии в своем Twitter сообщает, что правительственный самолет получил повреждения.

Трое членов экипажа, находившиеся в самолете, не пострадали.

Известно, что Global 5000 размещался на стоянке, главного пассажира на борту не было. Минивэн Renault Trafic наземных служб аэропорта двигался без водителя и с небольшой скоростью - машина покатилась из-за того, что водитель забыл поставить ее на "ручник".

Bild сообщает, что незадолго до инцидента Меркель сидела в кабине этой машины и общалась с водителем. Возможно, он оказался под таким впечатлением от встречи, что забыл про тормоза.

Меркель находится в поездке по земле Северный Рейн - Вестфалия. Она посетила университет в Вуппертале, а затем продолжила общение с жителями Вупперталя и Шверина на тему "70 лет Основного закона".

Воздушный флот правительства Германии состоит из пяти самолетов Airbus A310, двух Airbus A340, одного Airbus A321, четырех Bombardier Global 5000 и трех вертолетов Cougar AS-532. Инциденты, связанные с техническими неполадками, для авиапарка кабинета министров не являются редкостью. 16 апреля один из Global 5000 вследствие сбоя в системе был вынужден вернуться в аэропорт Шенефельд, напоминает ТАСС. При посадке лайнер, в котором находился только экипаж, коснулся полосы обеими крыльями.