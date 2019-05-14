СМИ: По делу братьев Магомедовых арестован поставщик электрооборудования

В уголовном деле совладельцев группы "Сумма" братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, обвиняемых в организации преступного сообщества, появился новый фигурант.

По данным газеты "Коммерсант", гендиректора ООО "Энергия-М" Юрия Петрова обвиняют в том, что он являлся соучастником махинаций, организованных руководителями компании "Глобалэлектросервис", входящей в "Сумму", в отношении Федеральной сетевой компании (ФСК).

В конце марта его задержали в Великих Луках и доставили в Москву. Суд отправил Петрова на два месяца в СИЗО.

Как считает следствие, руководители "Глобалэлектросервиса" ввели в заблуждение ФСК относительно реальной стоимости оборудования при строительстве подстанции "Василеостровская", Нерюнгринской ГРЭС и других объектов, похитив около 650 млн рублей. При этом почти 200 млн рублей было переплачено ООО "Энергия-М", поставлявшему электрооборудование в рамках этих проектов.

Ранее временный управляющий ОАО "Глобалэлектросервис" подал иск к Зиявудину и Магомеду Магомедовым о субсидиарной ответственности на сумму свыше 17 млрд рублей в рамках процедуры банкротства.

Владелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов и его брат Магомед были задержаны в конце марта 2018-го по подозрению в особо крупной растрате и мошенничестве, а также создании ОПС.

Защита предлагала залог 2,5 млрд руб., соразмерный сумме ущерба. Братьям Магомедовым было предъявлено обвинение по всем инкриминируемым им статьям, Магомед также обвиняется в незаконном обороте оружия.

Ранее судом были арестованы активы и банковские счета 24-х компаний в рамках расследования данного дела. На счета "Суммы" ранее также был наложен арест. Кроме того, арестованы доли в уставных капиталах совладельцев группы, их автомобили и недвижимость.