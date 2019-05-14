Глава Татарстана перебежал дорожку Шойгу, спеша к президенту России

Забавные кадры удалось снять журналистам кремлевского пула во время посещения Владимиром Путинным Казани.

Когда высокопоставленные гости во главе с президентом России шли по аллее возле одного из оборонных предприятий, глава Татарстана Рустам Минниханов (62) стремительно "подрезал" министра обороны Сергея Шойгу и с края "колонны" с ловкостью гепарда перебежал поближе к президенту, а затем продолжил двигаться рядом с российским лидером.

Кадр получился забавный, хоть Минниханов и сделал этот "бросок" не по своей инициативе – на видео видно, что Путин перед этим обращается к президенту Татарстана с каким-то вопросом.

Вдруг откуда ни возьмись перед Путиным явись. Минниханов провернул операцию "блицкриг" с президентом перед Шойгу pic.twitter.com/ja4g615Iir — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 13 мая 2019 г.

В Казани Владимир Путин посетил авиастроительные заводы и провел ряд совещаний, посвященных ОПК. "Главе государства показали, в частности, модернизированные самолеты Ту-160, Ту-95МС, Ту-22. Владимир Путин также поднялся на борт вертолета Ми-38Т, предназначенного для Воздушно-десантных войск. В отдельном ангаре президенту был представлен самолет Ту-214", – сообщила пресс-служба Кремля.